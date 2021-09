Manifesti abusivi, Giovani Democratici contro l'avvocato Sarno

Mazzeo: "Questo non è un grande esempio per i giovani e per tutti i nostri cittadini"

“Michele Sarno dovrebbe chiedere scusa per aver fatto affiggere, in talune parti della città, manifesti abusivi imbrattando la Città. Questo non è un grande esempio per i giovani e per tutti i nostri cittadini. Auspichiamo che queste irregolarità siano prontamente sanzionate".

Lo ha detto Marco Mazzeo, segretario dei Giovani Democratici di Salerno: "Evidentemente per l’avvocato Sarno il rispetto per la Città e l'attenzione alle regole non esiste”.