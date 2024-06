Sarno, il sindaco Squillante presenta la Giunta: ecco i nuovi assessori

“Lavoriamo insieme per il programma che abbiamo presentato per lo sviluppo del territorio. Siamo una squadra al sevizio di Sarno”. Con queste parole il sindaco di Sarno Francesco Squillante (Pd) ha presentato la sua Giunta, questa mattina, a Palazzo San Francesco. Sono sette gli assessori dell’esecutivo. “Una Giunta di competenza ed esperienza, ringrazio tutti i candidati che mi hanno affiancato e che continueranno ad essere parte attiva di questo percorso amministrativo. Ringrazio i cittadini che ci hanno dato fiducia, ma io sarò il sindaco di tutti così come lo sarà la squadra amministrativa. Lavoreremo sempre tenendo alti i valori dell’ascolto, del confronto e della collaborazione. Il lavoro da portare avanti è tanto, l’impegno richiesto è importante e sono certo che ciascuno farà la propria parte anteponendo le esigenze del territorio. Il nostro obiettivo è il bene della collettività, la crescita del territorio perché Sarno sia sempre più una città con obiettivi ambiziosi e progettualità che possano ogni giorno guardare lontano ed al futuro. Il mio pensiero oggi, con la mia squadra, va ai giovani figli di questa terra, perché siano orgogliosi e fieri della nostra Sarno”.

Nomi e deleghe

La nuova Giunta è formata da:

Francesco Squillante: sindaco con delega ai lavori Pubblici – Bilancio e Politiche Tributarie – Urbanistica ed edilizia privata – Ciclo integrato dei rifiuti, dell’aria e del suolo – Cultura – Eventi e spettacoli – Distretto del Commercio – Piano Insediamenti Produttivi (PIP);

Ida Mareschi: Vice Sindaco con delega a Manutenzione – Pubblica Illuminazione, Protezione Civile – Ascolto;

Crescenzo Correa: assessore con delega a Contenzioso – Beni demaniali – Patrimonio comunale – Ricostruzione post-frana – PNRR-Fondi Europei Nazionali e Regionali;

Lucio Annunziata: assessore con delega a Turismo – Attività Commerciali e Pianificazione delle Politiche Commerciali – Attività Produttive – Ambiente

Giuliana Morosini: assessore con delega a Pubblica Istruzione – Gentilezza – Biblioteca Comunale;

Stefania Pappacena: assessore con delega a Politiche Giovanili e del Lavoro – Pari Opportunità – Salute – Sport -Benessere – Rapporti con le Associazioni e con gli Enti partecipati;

Franco Robustelli: assessore con delega alle Politiche sociali;

Angela Sessa: assessore con delega a Polizia Municipale – Viabilità e Sicurezza – Personale – Servizi Demografici ed elettorali – Legalità e Trasparenza – Digitalizzazione ed Innovazione tecnologica – Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di Lavoro.