Elezioni comunali a Sarno, Sirica (Con Noi) inaugura il primo ciclo di incontri con la cittadinanza

Il candidato sindaco Vincenzo Sirica, della civica “Con Noi”, che fa riferimento al progetto politico Imagine – Azione, inaugura il primo di una serie di incontri con la cittadinanza sarnese per discutere insieme di possibilità e problemi che riguardano la città dei Sarrastri. La partecipazione è stata tutt’altro che disinteressata, e numerosi erano i giovani che hanno raggiunto il Très Jolie Cafè di Episcopio. Tra le presenze, anche quella del coordinatore provinciale di Azione, l’onorevole Gigi Casciello."La nostra idea politica – ha detto Sirica – è quella di cambiare finalmente volto alla nostra città, lavorando anche per cambiare le stesse facce che da anni ormai calcano la nostra scena politica, senza cambiare mai nulla. La nostra idea è quella di far ritornare la nostra città tra i comuni capofila del comprensorio, immaginando un paese che sia a misura d’uomo, non solo a partire dai collegamenti da una periferia all’altra, ma anche con una rete commerciale che possa finalmente ripopolare il centro storico, immaginando di proporre dei fitti e dei costi di utenza calmierati, immaginando delle aree dove poter parcheggiare, delle relative zone a traffico limitato dove poter passeggiare, godere della propria città e delle possibilità che questa offre. Prevediamo anche un rilancio così della nostra cultura, creando dei percorsi che ci portino non solo nei luoghi più caratteristici di Sarno, ma anche nei nostri musei, nella biblioteca, in quei luoghi che fino a ieri ci apparivano lontani o scontati" Dello stesso avviso anche l’onorevole Casciello, il quale non ha mancato di esprimere il suo sostegno al gruppo politico ed alla figura di Vincenzo Sirica, affermando che <<C’è bisogno di lavorare su die fronti: uno che prevede di affrontare sempre le stesse figure politiche che ormai da anni si ripropongono sulle scene cittadine, ma anche di lavorare per convincere anche gli elettori più ostinati ad andare a votare, ad esercitare il proprio diritto di voto, poiché anche un voto a volte può fare la differenza per dimostrare di avere a cuore la propria città". Il prossimo incontro avrà luogo nella mattinata di domenica 10 marzo, presso il Bar Mamino.