Elezioni comunali a Sarno: Sirica (Con noi) incontra i cittadini ad "Episcopio"

Il candidato sindaco per la civica “Con noi”, Vincenzo Sirica, incontra la cittadinanza sarnese la prossima domenica tre marzo, presso il Très Jolie Cafè di Episcopio. L’appuntamento sarà solo il primo di un ciclo di incontri che Sirica porterà avanti durante questa campagna elettorale, per ascoltare le esigenze dei cittadini sarnesi e ragionare sui diversi punti sui quali lavorare.

Il commento

“L’ascolto delle persone che popolano la nostra Sarno è una prerogativa fondamentale per un amministratore – dichiara Sirica – ed è per questo che abbiamo ideato questa serie di appuntamenti, che ci porteranno a spostarci in diversi punti della nostra cittadina, per renderci conto delle difficoltà effettive, ma anche dei punti di forza di cui gode il nostro territorio, ed insieme ai nostri concittadini, lavorare per migliorare le cose”.