Elezioni a Sarno, continuano gli incontri con la cittadinanza dei candidati della civica “Con Noi”

Continua il ciclo di incontri del candidato sindaco della civica “Con Noi” e “Sarno Giovane è Attiva”, Vincenzo Sirica, che la scorsa domenica mattina ha raggiunto Lavorate. Ciò che è emerso, nella periferia più estesa della cittadina ai piedi del Monte Saro, è che “Nel corso degli anni nulla sembra cambiato, nonostante Lavorate abbia una vasta rappresentanza presso l’assise cittadina – ha detto Sirica – ed è per questo che ci proponiamo di agire, di ascoltare, di confrontarci coi nostri cittadini, poiché crediamo che proprio il confronto tra classe politica e cittadinanza sia ciò che è mancato negli ultimi anni”.Una rete di proposte, dunque, e di voglia di fare per “costruire una strada nuova, anche grazie all’impegno di una rappresentanza politica che non dimentichi il passato e che tenga sempre a mente che il faro del suo impegno sia il servizio alla comunità, che si esprime anche attraverso il completamento delle opere incompiute e delle nuove progettualità. Vogliamo offrire una chance alla nostra città, ed è per questo che invitiamo i nostri concittadini a metterci alla prova”. Queste invece le parole di uno dei candidati della civica “Con Noi”, a supporto di Vincenzo Sirica, Antonio Milone. Durante l’appuntamento, non sono mancate le testimonianze, o gli interventi, che chiedevano più controlli, più sicurezza, più impegno per far sì che una delle città più caratteristiche del comprensorio non venisse più etichettata come un luogo vuoto, presso il quale ci si reca solo per lavorare o per dormire, ma che possa essere invece centro attrattivo per numerose specialità, che meriterebbero semplicemente di essere valorizzate.