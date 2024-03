Comune di Salerno, è polemica tra Sarno (FdI) e Ventura (Misto) per la stanza del gruppo consiliare

Scoppia il caso della stanza contesa a Palazzo di Città. A contendersela sono i due consiglieri comunali di opposizione: Michele Sarno (eletto con la lista civica Rinascita che poi ha aderito a Fratelli d’Italia) e Mimmo Ventura (unico eletto di FdI poi transitato al Gruppo Misto dopo lo scontro con i vertici salernitani del partito di Giorgia Meloni a seguito della mancata elezione a Palazzo Sant’Agostino).

La stanza in questione – situata al terzo piano di Palazzo di Città – era stata destinata ad entrambi subito dopo le elezioni comunali. Ora, dopo la fuoriuscita da FdI, Ventura (che nel frattempo si è iscritto a Forza Italia ma non ha aderito formalmente al gruppo) ha rimosso la targa del partito di Fratelli d'Italia per affiggere quella del Gruppo Misto. Di qui l’ira di Sarno che, quale consigliere che ha aderito a FdI di cui è anche commissario cittadino, vuole rimanere nella stessa stanza ed ha delegato l’esponente cittadino del partito Enzo Musto a contattare i vertici del Municipio per risolvere la questione dal punto di vista amministrativo e burocratico. La vicenda è stata sottoposta negli ultimi giorni all'attenzione sia del capostaff del sindaco Enzo Luciano sia della segreteria degli Affari generali del Comune. Tra Sarno e Ventura (dopo il mancato voto di Sarno alle elezioni provinciali) resta il gelo. A sciogliere il nodo della stanza contesa, dunque, dovranno essere gli uffici comunali.

"Il consigliere comunale Ventura Domenico (Gruppo Misto) si è appropriato indebitamente della stanza assegnata regolarmente al Gruppo Fratelli d Italia rappresentato dall'avvocato Michele Sarno, il tutto avallato dal dott Luciano, capo staff del sindaco, dalla dott.ssa Quagliata direttore degli affari generali del Comune e dal Presidente del Consiglio Caramanno... (contattato telefonicamente e via whatsapp mi ha assicurato la risoluzione della problematica ma avverto nelle sue risposte molta confusione e molta paura)Ventura Pur dichiarando di appartenere a forza italia e solo per una questione relativa alla presenza nelle commissioni consiliari (remunerate 1800 euro) non comunica come da regolamento al Primo cittadino di essere un Rappresentante di forza Italia..il Prefetto deve intervenire urgentemente e far rispettare il regolamento comunale... Fratelli d Italia ha diritto di avere il suo ufficio e sinceramente gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi non ci spaventano.. abbiamo le spalle larghe e la presa di posizione del Cons Ventura non ci fa paura perché noi siamo per il rispetto delle leggi... fino ad ora nessuno si è ribellato a questa usurpazione ed allora ci penso io ad affrontare Ventura e company... iniziamo con una denuncia pubblica perché i cittadini salernitani devono sapere chi sono i soggetti che rappresentano l istituzione comunale...Fratelli d italia di cui mi onoro di far parte dara' filo da torcere affinché questa situazione sara' risolta....Caro cons Ventura in quella stanza sei un abusivo e se hai bisogno di spiegazioni contattami pure visto che non rispondi alle telefonate"