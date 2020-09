Evento benefico ad Agropoli, Savastano rinuncia a partecipare: "Preferisco evitare sterili strumentalizzazioni"

“Questa sera non presenzierò all’evento previsto presso l’Arena sotto le stelle ad Agropoli, al quale tenevo a partecipare quale assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, da sempre con un filo diretto con il Comune di Agropoli, e per dare una testimonianza di come la Città di Salerno ha vissuto il periodo del lockdown e non certo per fare campagna elettorale. Ma onde evitare sterili strumentalizzazioni, preferisco evitare. Viva la solidarietà!” Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto l'assessore comunale alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano che avrebbe dovuto presenziare ad Agropoli alla manifestazione benefica, alla quale invece ha rinunciato al fine di spegnere alcune polemiche diffuse nelle ultime ore da parte di rappresentanti del centro-destra cittadino. Questi ultimi non avevano visto di buon occhio l'invito per il candidato al consiglio regionale, nel periodo di campagna elettorale. In realtà, come precisato dall'amministrazione del comune salernitano, l'evento sarà incentrato non sulla politica, ma solo sulla solidarietà e sull'impegno sociale durante il lockdown.