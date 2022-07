Sbarco di 387 migranti a Salerno, l'ira della Lega: "Colpa del Pd, con Salvini al governo non accadrà più"

Dopo la ripresa degli sbarchi di migranti anche a Salerno (domani il primo con la nave Ocean Viking), riesplode inevitabilmente la polemica politica. Ad attaccare a muso duro è la Lega di Matteo Salvini.

Le critiche dei salviniani

I consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro premettono: “ Ogni vita è sacra e ogni sforzo deve essere messo in campo per salvare bambini, donne e uomini in difficoltà, restiamo però fortemente critici sul comportamento del Viminale che dà il via libera allo sbarco a Salerno di 387 clandestini a bordo della nave Ocean Viking. Salerno – sottolineano – dista numerose miglia nautiche dal luogo del presunto naufragio e non si capisce in base a quale logica il porto più sicuro sia quello salernitano”. Di qui l’affondo politico: “Non possiamo tollerare che la Campania diventi una seconda Lampedusa, non deve e non può essere un Hub per smistamenti indisturbati del Viminale. Con il solito silenzio, il sindaco Napoli e lo stesso Vincenzo De Luca, sono complici di una sinistra troppo impegnata a lavorare su nuove tasse, nuove ammucchiate elettorali, nuovi dossier farlocchi. Cambiano i musicisti ma lo spartito è lo stesso da anni. Dal 25 settembre, con Matteo Salvini al governo, torneranno regole chiare in materia di immigrazione e sicurezza. La politica dei porti aperti del Pd, siamo sicuri, sarà solo un brutto ricordo”.

Snocciola alcuni dati ufficiali il deputato Gianluca Cantalamessa: “Solo una gestione fallimentare delle politiche migratorie poteva condurre l'Italia a questo disastro. Nei primi sette mesi di quest'anno, già sfondato il muro dei 40mila immigrati in Italia: il 38% in più rispetto al 2021. Solo grazie a Salvini, da ministro dell'Interno, era stato possibile azzerarli nel 2019. Dal 2020 ad oggi c'è stata invece un'impennata clamorosa. E così a Salerno sono pronti a sbarcare nelle prossime ora 387 clandestini a bordo della nave Ocean Viking". "Mentre i salernitani dovranno farsene carico, come se non avessero già abbastanza guai a partire dalla sanità, De Luca pensa solo agli amici degli amici – aggiunge Cantalamessa - Il Paese spera in Salvini che, con la sua visita a Lampedusa del 4 e 5 agosto, riporterà la Lega al governo per far voltare pagine all'Italia con i decreti sicurezza”.