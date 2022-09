Scafati, un assessore comunale aderisce a Fratelli d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 19 settembre 2022, alle ore 10:30, presso la sede di Fratelli d’Italia a Salerno, in via Roma n. 8, si terrà la conferenza stampa per l’ingresso in Fratelli d’Italia della dott.ssa Daniela Ugliano, assessore comunale a Scafati, alla presenza dell’on. Edmondo Cirielli, del sindaco di Scafati, dott. Cristoforo Salvati, e del commissario provinciale Alberico Gambino.