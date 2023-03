Elezioni a Scafati, Azione annuncia: "Non sosterremo Scarlato come candidato sindaco"

Azione non sosterrà la candidatura di Corrado Scarlato a sindaco di Scafati. Lo annuncia direttamente il coordinatore provinciale Gigi Casciello. La decisione è stata assunta “dopo aver inutilmente e più volte sollecitato il dottor Scarlato a chiarire alcuni aspetti personali ritenuti dirimenti ai fini della sua candidatura, dopo aver, inoltre, verificato l’impossibilità di un più ampio componimento dell’area liberal democratica e riformista con una scelta che vedesse impegnati i soggetti civici già in campo e i partiti alternativi al Centrodestra con esclusione dei 5stelle, senza passare attraverso primarie che non si ritengono strumento utile e attendibile per la scelta del candidato sindaco”.

La bocciatura delle primarie

Il partito di Carlo Calenda, in vista delle elezioni comunali, valuterà quindi “la praticabilità di altra modalità di partecipazione alle prossime elezioni amministrative di maggio nella convinzione che mai come ora a Scafati siano indispensabili decisioni che escludano conflitti d’interesse e qualsiasi nebulosità nella scelta dei candidati a sindaco e del consiglio comunale per scongiurare il ritorno a un passato che ha portato prima al commissariamento, poi all’immobilismo e di nuovo al commissariamento del Comune di Scafati”.