Berlusconi telefona ad Aliberti: "Complimenti per vittoria a Scafati". Poi lo invita ad Arcore

Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ha ricevuto, ieri, la telefonata del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che si è voluto complimentare personalmente con lui per la vittoria al ballottaggio. Aliberti, infatti, ha conquistato il 53,04% delle preferenze, mentre il suo avversario Corrado Scarlato – civico ma appoggiato al secondo turno anche dai candidati sindaci di Pd, M5S e civici – si è fermato al 46.96%. Forza Italia, a cui Aliberti ha aderito fin dal 1994, ha superato il 19% dei consensi in città.

Il commento

Emozionato Aliberti dopo la telefonata del Cavaliere: “È stata una sorpresa incredibile che desidero condividere con tutti voi: ho ricevuto la telefonata del presidente Silvio Berlusconi che si è complimentato per lo straordinario ottenuto alle elezioni amministrative e per l'eccezionale dato di Forza Italia rispetto alla media nazionale. Il presidente - rivela il nuovo sindaco - mi ha ringraziato per la coerenza e la militanza nel partito dal '94 ad oggi e mi ha invitato ad Arcore anche settimana prossima, per dimostrarmi la sua attenzione verso Scafati, la sua vicinanza politica e umana, ribadendo tutto il suo appoggio per le sfide che ci troveremo ad affrontare”.