Protesta al comizio, il Pd cambia la sede e scrive ai carabineri: è polemica a Scafati

È polemica a Scafati dopo la decisione del Pd di modificare il luogo del comizio in programma ieri per via di una protesta inscenata da alcuni esponenti di Forza Italia sulla questione ospedale.

Il caso

La manifestazione pacifica era stata annunciata a mezzo social dall'ex sindaco Pasquale Aliberti al fine di chiedere la revoca della delibera Asl dello scorso 25 agosto che ha previsto la chiusura dell'ospedale scafatese e la sua successiva trasformazione in Casa della Comunità. La presenza dei manifestanti in piazza Vittorio Veneto, location presso cui era stato organizzato il comizio del candidato Piero De Luca, ha indotto il circolo locale del Pd a modificare il luogo dell'incontro, preferendo i più sicuri locali della sezione in via Chiesa Madre. Nel contempo, il segretario cittadino Giuseppe Fontanella, nel comunicare ai carabinieri lo spostamento di location, ha fatto presente agli stessi che l'ex sindaco Aliberti e la candidata di Forza Italia Teresa Formisano hanno invitato "i propri supporters alla partecipazione ad un'iniziativa politica di un altro partito, con tutto ciò che rischia di conseguirne sotto il profilo dell'ordine pubblico".

La polemica

Quanto basta per scatenare l'ira di Aliberti, che parla di "atti intimidatori ed abusivi per zittirci". "La nota inviata ai carabinieri - scrive l'ex sindaco - rappresenta un atto intimidatorio alla democrazia in piena campagna elettorale contro la mia persona". "La protesta - aggiunge Aliberti - è il sale della democrazia che si contrappone ai loro modi carbonari e minacciosi". Duro anche il commento dell'ex coordinatore provinciale della Lega Mariano Falcone: "Questi - scrive sui social mostrando la foto della manifestazione - erano gli squadristi violenti che oggi erano presenti in piazza per ascoltare in modo pacifico il candidato del Pd Piero De Luca,che non si è fatto vedere,Volevamo avere risposte a dei dubbi che per noi sono certezze.Probabilmente vogliono che ai loro comizi partecipino solo tesserati Pd". Il Partito Democratico ha convocato una conferenza stampa ad hoc per chiarire i motivi della decisione.