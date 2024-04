Scafati, i consiglieri sulle nuove assunzioni "ipoteticamente previste dal Comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco, in evidente stato confusionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle nuove assunzioni ipoteticamente previste dal Comune di Scafafi.

Innanzitutto, noi siamo a favore di concorsi aperti e trasparenti, dove valgano merito e competenze. Dove tutte e tutti possano partecipare, senza dover chiedere a qualcuno o ringraziare nessuno. La scelta del Sindaco di assumere "a chiamata" e non per concorso è nel suo stile e nella sua concezione privatistica del potere, cosi come è nel suo stile inventare problemi o peggio ancora accusare le opposizioni per giustificare le sue scelte. (tra l'altro segnaliamo che il cosiddetto concorsone della Regione Campania fu un concorso gestito dal Formez e dal ministero della Funzione Pubblica, e non si capsice cosa centrino le graduatorie ASMEL).

Sull'ACSE infine il Sindaco continua a fare finta di non capire: anche qui si continua con il lavoro super precario anziché garantire un diritto e potenziare finalmente la società in house con assunziomi stabili e regolari. Cosi come la sua azione, dai fondi scomparsi dal bilancio per lo spazzamento, alle incompatibilità del nuoco CdA Acse, denotano una sua preoccupante - per la città - ignoranza amministrativa.

Infine, il linguaggio violento usato, anche nei confronti delle opposizioni, non è degno di un Sindaco. Pertanto invitiamo chi è politicamente vicino al nostro primo cittadino, a fare da argine democratico rispetto a chi prova di continuo ad inquinare il dibattito pubblico. E invitiamo il Sindaco a pesare le parole, per non appesantire ulteriormente il dibattito, ricordando che i Consiglieri comunali svolgono un ruolo di controllo e di vigilanza come previsto dalle normative vigenti.

Se si agisce nella legalità, ci si dovrebbe sentire sereni.