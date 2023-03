Elezioni a Scafati, Fratelli d'Italia agli alleati: "Il nostro candidato sindaco resta Salvati"

Fratelli d’Italia va avanti con la candidatura a sindaco di Cristoforo Salvati a Scafati. “Dopo aver inutilmente aspettato gli alleati per un confronto, pur avendo un sindaco uscente e avendo messo a disposizione un’intera classe dirigente per un’eventuale scelta che potesse favorire l’unità del centrodestra, prendiamo atto della mancata volontà in tal senso di Forza Italia”. Lo ha dichiarato il commissario provinciale Alberico Gambino, dopo l’appello all’unità lanciato proprio dal partito di Berlusconi e dal movimento politico Noi Moderati, che sosterranno invece la discesa in campo dell’ex sindaco Pasquale Aliberti.

La posizione di FdI

Gambino, fedelissimo del viceministro Cirielli, ha sottolineato: “Fratelli d’Italia ribadisce e conferma che il proprio candidato sindaco, soprattutto per come ha bene amministrato in questi quattro anni, è Cristoforo Salvati, che per senso di responsabilità aveva perfino acconsentito, se fosse stato necessario, a fare un passo indietro per l’unità della coalizione”.