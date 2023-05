Elezioni comunali a Scafati: arriva Giuseppe Conte per sostenere Grimaldi sindaco

Giuseppe Conte arriva in provincia di Salerno. Il leader del Movimento Cinque Stelle sarà lunedì 8 maggio , a Scafati, per sostenere la candidatura a sindaco di Michele Grimaldi (Pd). L’appuntamento è per le ore 16 in Piazza Vittorio Veneto.

L’annuncio

A confermarlo è la coordinatrice provinciale Virginia Villani: “Grazie alla tenacia e alla determinazione di Giuseppe Conte, nel momento più duro della pandemia l’Italia ha portato a casa 209 miliardi di euro per la ripartenza e la ricostruzione del Paese dalle macerie della pandemia. Con tenacia e determinazione, il nostro candidato sindaco Michele Grimaldi si prenderà cura della città e dei cittadini di Scafati e cercherà di guidare il comune per riportarlo dove merita”.Conte incontrerà i cittadini “che credono in un reale cambiamento dopo anni di declino”. Poi Villani rivendica: ““Abbiamo costruito una lista, quella del Movimento, e una colazione di 4 liste, mettendo insieme uomini e donne che con qualità, passione e competenza hanno delineato un progetto finalmente innovativo, solido e concreto per riprogettare la nostra comunità. I cittadini di Scafati possono oggi davvero scegliere il nuovo e chi magari ha più voglia nel voler migliorare la città di Scafati”.