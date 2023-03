Elezioni a Scafati, il M5S si schiera con il Pd: "Appoggiamo la candidatura a sindaco di Grimaldi"

Nasce l’alleanza tra Pd e Movimento Cinque Stelle a Scafati in vista delle elezioni comunali. “Con forza e determinazione fin dal primo giorno il Movimento 5 Stelle si è impegnato a Scafati per mettere su un campo largo e progressista per dare un’alternativa valida agli Scafatesi contro le destre. Per questo con convinzione e fiducia abbiamo detto sì alla candidatura di Michele Grimaldi quale sindaco della Città di Scafati, portavoce di una coalizione civica, che si fonda sui valori della giustizia sociale, della legalità, della trasparenza, della solidarietà, dell’innovazione e del cambiamento”. Lo conferma, in una nota, la coordinatrice provinciale Virginia Villani dopo l’ufficializzazione della coalizione Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, PER - le Persone e la Comunità, Campania libera e Sinistra Italiana.

L’annuncio di Villani (M5S):