Scafati, nuovo rimpasto in Giunta: entra Quartucci, la moglie in consiglio

Nuovo rimpasto in Giunta al Comune di Scafati. Il sindaco Cristoforo Salvati ha revocato l’incarico all’assessore Raffaele Sicignano e nominato quale nuovo componente il dottor Filippo Quartucci, appena eletto consigliere comunale al posto di Alfonso Carotenuto (deceduto per un male incurabile), conferendogli le deleghe a Sanità e Polizia Municipale. Al suo posto in assise, entrerà la moglie Annamaria Federico, ora la prima dei non eletti della lista "Scafati Moderata".

I nomi

Con lo stesso provvedimento il primo cittadino ha proceduto ad una ridistribuzione delle deleghe agli altri componenti dell’Esecutivo, come di seguito indicate:

– Serena Porpora (Vice Sindaco – Pubblica Illuminazione – Verde Pubblico – Sport)

– Camillo Auricchio (Innovazione Tecnologica -Parcheggi – Patrimonio – Manutenzioni)

– Annunziata Di Lallo (Bilancio – Personale – Cultura –Spettacolo – Biblioteca)

– Alfonso Di Massa (Commercio – Suap – Agricoltura – Lavori Pubblici)

– Filippo Quartucci (Sanità – Polizia Municipale)

– Laura Semplice (Avvocatura – Società Partecipate – Politiche sociali)

– Daniela Ugliano (Pubblica Istruzione – Ambiente – Fiume Sarno – Cimitero).