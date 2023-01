Comune di Scafati, Salvati rinomina gli stessi assessori: "Avevo pensato alle dimissioni"

Il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha varato la nuova giunta comunale confermando tutti gli assessori del precedente Esecutivo. Dunque, nessuna novità dopo la crisi politica apertasi all’interno della maggioranza.

“Ho nominato oggi la nuova Giunta riconfermando gli Assessori del precedente Esecutivo. Mi era stato chiesto un atto forte in vista del Consiglio comunale del 31 dicembre scorso. Non ho esitato a farlo, revocando le nomine dei componenti della Giunta, quale ennesimo segnale di apertura nei confronti della mia maggioranza e punto di avvio per un nuovo e costruttivo confronto all’interno della stessa. Ero disposto anche a dimettermi, se ciò fosse servito a ripristinare compattezza all’interno del gruppo che mi sostiene. Dal confronto con i miei consiglieri comunali, avviato subito dopo il Consiglio comunale di fine anno, è emersa la volontà di proseguire il percorso iniziato nel 2019, nell’esclusivo interesse di Scafati e degli scafatesi. Non c’è stata alcuna preclusone nei confronti dei componenti della precedente Giunta, che pertanto ho ritenuto giusto rinominare, attribuendo loro le stesse deleghe assegnate in precedenza, per garantire una continuità amministrativa, necessaria in questa fase particolare della consiliatura. Ringrazio pertanto gli Assessori nominati oggi, confermando loro la mia piena fiducia e chiedendo loro il massimo impegno per continuare a lavorare insieme per il rilancio di questo territorio. Tanto lavoro è stato già fatto. Nel 2022 abbiamo deliberato in Giunta ben 350 provvedimenti, non esitando a riunirci anche in tarda serata per consentire adempimenti urgenti. Abbiamo però ancora tanta strada da fare e serve l’impegno e la collaborazione di tutti”.