Lo sfogo dell'ex sindaco Salvati: "Per colpa di scellerati interrotto l'impegno costante per Scafati"

Non ha usato mezzi termini l'ex sindaco Cristoforo Salvati, decaduto da primo cittadino dopo le dimissioni di 13 consiglieri comunali, che hanno determinato l'arrivo, in città, di un commissario prefettizio. Attraverso il suo profilo social, l'ex sindaco se la prende con chi si è dimesso, ricordando le tante cose fatte, interrotto dalle dimissioni.

Lo sfogo

“È da una settimana che i 13 consiglieri dimissionari hanno mandato a casa la buona politica con un gesto scellerato. Ho guidato una squadra di persone perbene ed entusiaste del lavoro svolto nell’esclusivo interesse della città di Scafati collaborando con i caposettore e i dipendenti con i quali avevamo costruito una grande intesa basata sull’impegno, la disponibilità e il rispetto reciproco. Non nascondo le difficoltà che sto trovando a rientrare nel mio quotidiano perché dopo 3 anni e 8 mesi l’interesse collettivo e la città di Scafati erano il mio tutto. Avevamo messo mano alla questione allagamenti per sollecitare e pungolare continuamente e insistentemente la Regione Campania affinché si trovasse la soluzione a questo annoso problema che attanaglia Scafati e l’intero Agro Nocerino Sarnese da decenni. Su nostro impulso il consorzio di bonifica aveva eseguito la caratterizzazione dei fanghi e avviato la procedura per la gara d’appalto per effettuare il dragaggio del Rio Sguazzatorio. Avevamo indetto varie conferenze di servizi con gli enti sovracomunali e chiesto la velocizzazione del primo stralcio della rete fognaria che è in via di completamento. Purtroppo una manovra sconsiderata di palazzo ha interrotto questo impegno costante e virtuoso che ogni giorno abbiamo posto in essere per Scafati. Sono certo che la gestione commissariale continuerà questo percorso e saprà valorizzare il lavoro già avviato dalla buona politica.”