Scafati, Salvati perde due consiglieri: maggioranza a rischio

Il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati non ha più la maggioranza all’interno del Consiglio Comunale: questa mattina, infatti, i consiglieri Laura Semplice ed Antonio Carotenuto hanno ufficializzato il passaggio all’opposizione che conta su 13 consiglieri e che, quindi, in caso di voto negativo sul bilancio di previsione 2022 manderebbe a casa l’attuale amministrazione comunale, aprendo la campagna elettorale per le Comunali 2023, con ben 2 anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale.

La crisi

Salvati, e con lui i collaboratori politici piu’ stretti, da tempo non riesce più a trovare un equilibrio all’interno del Consiglio Comunale di Scafati: pessima la gestione dei rapporti con i singoli consiglieri, peggio ancora quella con i partiti.