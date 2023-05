Scafati, Sansone (Noi Moderati): "La città ora avrà una guida autorevole"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Una grandissima soddisfazione, ho costruito questo percorso con il partito e con Pasquale Aliberti e oggi raccogliamo i suoi frutti". Così Filippo Sansone, coordinatore cittadino di Noi Moderati Scafati all'indomani della vittoria di Pasquale Aliberti che torna alla guida della città. "È una grande vittoria, per me, per Pasquale, per la città che oggi avrà una guida seria, autorevole - ha aggiunto Sansone - Oggi è il nostro riscatto, quello della mia famiglia dopo anni di sofferenza. Ringrazio l'onorevole Pino Bicchielli per aver messo in piedi una squadra forte, competitiva, per avermi dato l'occasione di entrare in un partito dai sani valori ma, soprattutto, per aver creduto in questo programma. Ringrazio anche il coordinatore provinciale Luigi Cerruti per aver creduto in me, in noi. La presenza di Giovanni Toti e del nostro capo politico Maurizio Lupi qui in città ha dato man forte al progetto e a loro va il ringraziamento di tutta la squadra. Ora andiamo avanti, saremo presenti sul territorio e per i nostri concittadini che troveranno un Palazzo di vetro, trasparente, amministratori pronti ad ascoltarli e a lavorare per il territorio".