Scafati, tavolo tecnico sulla sanità convocato da Noi Moderati

Si è tenuto ieri mattina a Scafati, in occasione della giornata mondiale della Sanità, il primo tavolo tecnico sanitario promosso da Noi Moderati Salerno. A partecipareo il dottor Mario Garzia, coordinatore del dipartimento provinciale sanità, e il dottor Amedeo Auriemma, coordinatore cittadino di Noi Moderati Scafati e delegato alla Sanità pubblica e territoriale.

L'incontro

Durante l'incontro si è discusso delle criticità del sistema sanitario locale, tra cui la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Scarlato, la carenza di personale nei presidi ospedalieri e la migrazione di personale Oss, oltre alla disorganizzazione del servizio 118. Auriemma ha evidenziato la necessità di affrontare queste problematiche per migliorare la gestione sanitaria, ridurre i tempi di attesa, e garantire l'accessibilità agli esami diagnostici. "Non si può non parlare - ha sottolineato Garzia - della pessima organizzazione della gestione territoriale del 118. Il territorio di Scafati rientra nella Provincia di Salerno ma, non si sa per quale strano motivo, chi da Scafati chiama il 118 risponde il comparto territoriale di Napoli, e tutto ciò determina un notevole rallentamento nel reperimento delle ambulanze, Napoli riceve la telefonata d'emergenza, smista la telefonata a Salerno che a sua volta chiama l'ospedale vicino e intanto il malcapitato nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza fa in tempo a morire / ha aggiunto Garzia - Sarebbe necessario sburocratizzare totalmente "l'imballo" che ricopre il Pronto soccorso di Scafati, farlo riaprire immediatamente o al massimo indviduare una struttura vicina capace di ospitarlo, senza ingolfare l'ospedale di Nocera, colmare la necessità della pianta organica del Ps tra medici infermieri ed oss/osa, e sistemare una buona volta la gestione territoriale del 118, il tutto per ridare dignità alla popolazione di Scafati e dell'hinterland immediato".