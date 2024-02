Sclerosi multipla, M5S, Cammarano: “PDTA per i pazienti in Campania, raggiunto traguardo importante”

“Dopo anni di battaglie insieme ad AISM abbiamo raggiunto un importante traguardo per la tutela delle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate in Campania. L'approvazione e l’adozione del Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) in Campania assicurerà a circa 12.000 persone affette da sclerosi multipla nella regione l'accesso uniforme a servizi e prestazioni cruciali. Tra questi, la prescrizione delle terapie più idonee e personalizzate, l'informazione dettagliata, il sostegno emotivo e l'affiancamento costante lungo il percorso di cura. Questa approvazione rappresenta una vittoria per la comunità dei pazienti affetti da sclerosi multipla, alla quale anche io appartengo. Adesso continueremo a lavorare per garantire anche alle persone affette da altre patologie l’approvazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali nella nostra regione”.

Lo ha detto il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, Michele Cammarano che ha incontrato, in consiglio regionale, il presidente nazionale della Conferenza delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate AISM, Gianluca Pedicini. “Il livello di lavoro che stiamo portando avanti con la Regione Campania rappresenta una buona pratica, non soltanto per il contesto della sclerosi multipla, ma anche un'esperienza di lavoro nel quadro della collaborazione associazione di persone con disabilità e istituzioni. Il risultato raggiunto per un PDTA per la SM è importante e apprezzato dalla comunità che rappresentiamo, anche nel metodo di co-progettazione che ci ha visti lavorare fianco a fianco con le istituzioni regionali competenti, in virtù del mandato e delle scelte portate avanti dal Presidente De Luca, per la specifica delega in ambito della sanità. Nello stesso tempo, il PDTA regionale si caratterizza per completezza e aggiornamento grazie al contributo dei neurologi impegnati nella rete dei centri SM, e dall’estrema concretezza che ne favorisce nei contesti ospedalieri territoriali”, incalza Gianluca Pedicini, presidente nazionale della Conferenza delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate AISM.