De Luca contro Meloni e Salvini: "Ci sono politici che fanno della banalità il proprio modo di essere"

"Ci sono politici che fanno della banalità il proprio modo di essere". Il tema è la vaccinazione nei giorni della prima campanella scolastica, unito al Green Pass. Ci sono opinioni discordanti e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, critica senza mezze misure l'operato del centro destra: attacco frontale a Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

I dettagli

A margine della conferenza stampa di presentazione dei progetti per la realizzazione del nuovo ospedale e del polo di riabilitazione, il governatore si è soffermato anche sulla ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. Oggi si torna tra i banchi, in molti Istituti. La Regione ha sgombrato il campo da equivoci, a proposito del no Vax. "Abbiamo una situazione di grande tranquillità: abbiamo in Campania il livello più alto di vaccinati nel personale scolastico - ha ribadito De Luca - Per quanto riguarda la popolazione studentesca, siamo al 75%, dunque ottimo livello di vaccinazione. Dobbiamo fare una sforzo per le secondarie inferiori, per stare tranquilli. La situazione, in ogni caso, è incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa".

Le bordate

"Dobbiamo insistere: la quantità di stupidaggine che hanno raccontato Salvini, Meloni e qualche squinternato ha determinato un rallentamento della campagna di vaccinazione. Ci ha messo del suo, per la verità, anche la confusione determinata dal Governo nazionale. Oggi dobbiamo fare l'ultimo tratto, se vogliamo stare tranquilli. Credo che cominciamo l'anno scolastico, a metà settembre, oggi, in condizioni serene. Procederemo con i tamponi molecolari nelle classi sentinella e manterremo alto il livello di attenzione e controllo. Estendiamo il Green Pass quanto più è possibile. Una delle posizioni più sconcertanti e incomprensibili è quello della Meloni: va bene la campagna di vaccinazione però il Green Pass... Il Green Pass cosa? Qual è la violazione di libertà? Che cosa propone la Meloni: chi va in una mensa scolastica, da fuori, può essere non vaccinato per contagiare gli alunni? Chi guida pullman ad alta percorrenza può essere non vaccinato? Abbiamo esponenti politici che fanno della banalità il proprio modo di essere". Di Maio, in visita a Salerno, ha detto: "Sono con De Luca". La replica sorniona del presidente della Regione: "Avete visto tutti che sono commosso per questa dichiarazione...".