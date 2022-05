Curiosità, arriva la sede per il Centro per l'Impiego a Montano Antilia

Dopo aver ottenuto nei mesi scorsi la sede per l'ufficio di Prossimità, il comune di Montano Antilia, ha ottenuto anche la sede per il Centro per l'Impiego. Nel mese di febbraio, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Trivelli aveva candidato il Comune come sede di centro per l'impiego: ora è giunta la nota della Regione Campania che annuncia che la sede proposta dall'Ente, quale "sede primaria per il centro per l'impiego", è stata ammessa.

L'annuncio del sindaco

Subito dopo l' estate i lavori per l'istituzione della sede (fisica). Nel centro verranno a lavorare 15 dipendenti già strutturati. Esprimo a nome di tutta l'Amministrazione Comunale la più viva soddisfazione e immensa gioia, a testimonianza del grande lavoro svolto e dei sacrifici messi in campo che trovano la giusta collocazione ed il naturale sbocco nei fatti.