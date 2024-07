Semaforo guasto in via Dei Mille, Pessolano (Oltre): "Accadono incidenti, ma al Comune non interessa"

Dopo l'ennesimo incidente stradale scoppia la polemica sulla mancata riattivazione dell'impianto semaforico in via Dei Mille, nel quartiere Pastena a Salerno. “La sicurezza stradale non è sempre una priorità per l’amministrazione comunale” tuona il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano.

Le critiche

Pessolano ci va giù duro: "Lo dimostra l’inattività, che perdura ormai da settimane, del semaforo di via dei Mille, una delle arterie chiave della zona orientale: l’incrocio in tal modo non è adeguatamente gestito. Aumenta, di conseguenza, anche il rischio di incidenti, che ormai sono all’ordine del giorno e rischiano di avere conseguenze ben più gravi di quelli già verificatisi in modo ricorrente nelle ultime settimane e negli ultimi giorni, nella completa disattenzione da parte degli organi competenti. Ma la sicurezza stradale è ancora messa a repentaglio anche in un’altra arteria cittadina, il Lungomare Marconi: l’intervento dell’amministrazione comunale, che prevede l’installazione di semafori intelligenti a partire dal prossimo autunno, deve essere integrato con l’attivazione di una postazione fissa per il controllo della velocità, che sia attiva 24 ore su 24. Al tempo stesso, è inconcepibile che il quadrivio più trafficato e pericoloso della città - l’incrocio tra via Adolfo Cilento e Corso Garibaldi - non sia regolamentato, se non dai vigili urbani, in poche fasce orarie ed in modo saltuario. E’necessario che si proceda alla riattivazione tempestiva dell’impianto semaforico almeno negli orari di punta e durante la notte: è proprio in questa fascia oraria che la velocità da parte di chi percorre entrambe le arterie tende ad aumentare e in cui si è registrato il maggior numero di sinistri, in molti casi anche di grave entità. Un’azione, questa, che deve precedere un intervento da me già proposto di riassetto strutturale dell’incrocio per renderlo più sicuro e decongestionare il traffico anche nei tratti di strada adiacenti”. “E’ un dovere dell’amministrazione - conclude Pessolano - attenzionare il tema della sicurezza stradale. Non si può restare indifferenti: l’incolumità dei nostri concittadini, altrimenti, può essere messa a serio rischio”.