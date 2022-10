Troppi incidenti sul Sentiero dei Dei, Vietri e Iannone (FdI): "Va aperta sede di pronto soccorso"

Troppi incidenti sul Sentiero degli Dei, in Costiera Amalfitana. Di qui, la richiesta da parte di Fratelli d’Italia di aprire un pronto soccorso locale. “Il sentiero oltre ad essere uno spettacolo unico al mondo è un attrattore turistico di livello internazionale ed è meta sempre di più turisti ed appassionati. Non è possibile che non sia dotato di un punto attrezzato di primo soccorso perché frequentemente si rende necessario l’intervento dell’elisoccorso” spiegano la neo deputata Imma Vietri e il senatore Antonio Iannone.

L'appello

Per i due parlamentari “bisogna garantirne la sicurezza e pertanto ci appelliamo all’Asl affinché venga istituito un attrezzato punto per il primo soccorso che possa segnare un reale avanzamento civile e salvare anche potenziali vite. Il sentiero degli Dei è una delle magnifiche copertine del territorio della provincia di Salerno e deve essere pienamente fruibile in sicurezza da coloro che scelgono di vivere l’esperienza unica di percorrerlo. Siamo sicuri che con noi saranno concordi anche tutti i Sindaci del territorio della Costa d’Amalfi. Un piccolo sforzo può darci tanto risultato sociale” concludono Vietri e Iannone.