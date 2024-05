Alta Velocità, incontro con Sergio Costa per parlare degli impatti ambientali e sociali

"Impatto ambientale e sociale delle nuove infrastrutture a Eboli". Questo il titolo dell'incontro che si terrà il 4 maggio alle ore 10:30 presso l'aula consiliare di Eboli. L'evento ha l'obiettivo di affrontare le questioni cruciali riguardanti l'introduzione di nuove infrastrutture ad Eboli, con particolare attenzione all'alta velocità ferroviaria.

L'incontro

Tra i relatori previsti, si annoverano l'ex ministro Sergio Costa il Sindaco di Eboli, Mario Conte, il Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Salvatore Micillo, la Coordinatrice del Movimento 5 Stelle provincia di Salerno, Virginia Villani, il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Michele Cammarano, il Segretario Nazionale NSC, Vincenzo Incampo, e altre importanti personalità del panorama politico e istituzionale. L'evento sarà moderato dalla giornalista de Il Mattino, Barbara Landi. L'attenzione principale sarà dedicata all'impatto ambientale e sociale delle nuove infrastrutture, con un focus specifico sul progetto ad alta velocità ferroviaria. Si discuterà dei benefici e delle preoccupazioni legate a queste nuove iniziative, nonché delle misure necessarie per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle comunità locali coinvolte. "In particolare - si legge nella nota della coordinatrice provinciale pentastellata Villani - si darà voce alle preoccupazioni dei comitati delle frazioni di Pezza delle Monache e Casarsa, che sollevano dubbi e proteste riguardo al progetto già appaltato. Si stima che saranno espropriate e demolite oltre 56 edifici, coinvolgendo circa 200 famiglie, con indennizzi considerati insufficienti dai proprietari. Il Movimento 5 Stelle si impegna a promuovere una discussione aperta e trasparente su questo tema cruciale, lavorando per garantire la tutela dell'ambiente e dei diritti delle comunità locali".