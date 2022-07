Stop al servizio di sterilizzazione per randagi nelle Asl, Bilotti (M5S): "Intervenga il Governo"

I distretti delle Asl di Salerno sono stati costretti a sospendere il servizio di sterilizzazione dei randagi perché privi di anestetici e farmaci. “Una situazione che va avanti ormai da inizio anno e per la quale ho chiesto un intervento del ministro della Salute": a denunciarlo è la deputata salernitana del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti attraverso un’interrogazione parlamentare al Governo.

Le criticità

La parlamentare entra nel merito della questione. "Anche a causa della stagione estiva le cronache locali quotidianamente ci aggiornano su terribili vicende, i cui protagonisti sono animali, animali d’affezione e randagi, che devono misurarsi a volte con la crudeltà dell’uomo, talvolta con incidenti stradali che mettono in pericolo la propria incolumità e quella dei cittadini. La provincia di Salerno è un territorio vastissimo dove i presidi sanitari veterinari sono sicuramente sottodimensionati rispetto alle esigenze. L'abnegazione di volontari, veterinari e spesso semplici cittadini nell’intervenire al soccorso dei randagi non basta". A denunciare la situazione dei distretti salernitani erano stati appunto i volontari delle associazioni attive sul territorio, che negli ultimi mesi hanno messo in campo ogni risorsa a disposizione per proseguire con le campagne di sterilizzazione, arrivando a finanziare di tasca propria i farmaci necessari insieme con i veterinari che svolgono queste procedure. "Per queste ragioni ho chiesto al Ministro - conclude Bilotti - di rendere noti i dati provinciali delle sterilizzazioni al fine di monitorare più nel dettaglio l'andamento del fenomeno e utilizzare in modo ancora più efficiente le limitate risorse a disposizione”.