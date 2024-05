Europee 2024/ Sgarbi (FdI) a passeggio sul Corso: foto e selfie con i salernitani

Giornata salernitana per il critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’ex sottosegretario alla cultura, candidato alle elezioni europee con Fratelli d’Italia, è arrivato oggi in città per partecipare ad una serie di iniziative organizzate da suoi sostenitori.

Il tour

In mattinata è stato al “Salerno Saint Joseph Resort " poi al Comitato Elettorale di Corso Vittorio Emanuele 143; nel pomeriggio a “Salerno Pesca” e poi di nuovo sul Corso – come mostrano le foto scattate da Antonio Capuano – dove è stato fermato da diversi salernitani per foto e selfie. Ultima tappa in via Francesco la Francesca, nel quartiere Carmine, per un incontro con gli elettori.