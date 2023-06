Si presenta l'associazione "Liberi e Forti": appuntamento a Palazzo Sant'Agostino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si presenta ufficialmente al pubblico l’associazione “Liberi e Forti 3.0 ETS” e lo fa nello splendido scenario della Sala Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno.L’appuntamento è per giovedì 29 giugno a partire dalle h.17, con il direttivo ed i soci dell’associazione, presieduta da Giovanna Domini. Sarà l’occasione per far conoscere gli obiettivi

di un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di cittadini e di figure istituzionali che si sono volute unire per perseguire senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Tra i relatori della tavola rotonda ci saranno personaggi importanti del mondo imprenditoriale, accademico, anime varie del volontariato e rappresentanti delle associazioni della provincia di Salerno.

"Abbiamo bisogno di gruppi qualificati in grado di proporre e costruire nell'interesse generale. Liberi e Forti 3.0 c'è e ci sarà" sottolinea il segretario dell’associazione Pino Palmieri.