Il gruppo Siamo Cavesi incontra i cittadini nelle frazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il movimento politico Siamo Cavesi torna ad incontrare i cittadini nelle frazioni per recepire le loro istanze e farsi portavoce in Consiglio comunale delle diverse problematiche segnalate.

Il primo appuntamento è fissato per domenica prossima (21 aprile) dalle ore 11 alle 12,30 alla Badia del Corpo di Cava. Seguirà il 5 maggio, sempre dalle ore 11 alle 12,30, un incontro a Santa Maria del Rovo, mentre il 19 maggio l’appuntamento sarà a San Lorenzo. Chiuderà il tour nelle frazioni l’incontro del 2 giugno ad Alessia - Dupino, sempre dalle ore 11 alle 12,30.

“Da sempre Siamo Cavesi ha prestato attenzione alle frazioni, dando voce ai suoi abitanti in tutte le sedi istituzionali e in primo luogo in Consiglio comunale – ha sottolineato il consigliere di Siamo Cavesi Marcello Murolo – Spero che i cittadini si siano resi conto che, ad oggi, non è stata mantenuta nessuna delle promesse fatte dall’amministrazione Servalli per il rilancio dei villaggi, che sono la colonna vertebrale di Cava. In un contesto nel quale i servizi comunali hanno subito una drastica riduzione, le frazioni sono risultate quelle più penalizzate con una diminuzione considerevole dei servizi ad esse destinate”.