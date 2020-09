Regionali, Sica (IV) inaugura il comitato elettorale a Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Sono le persone a fare i territori e le comunità a dettare le scelte politiche: voglio ascoltare, incontrare e continuare a condividere con i cittadini idee e progetti per la nostra provincia”. Con questo messaggio Ernesto Sica, candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista di Italia Viva per Vincenzo De Luca Presidente, annuncia l’inaugurazione del comitato elettorale a Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano. L’appuntamento, nel rispetto delle norme anti-Covid, è in programma domani, giovedì 3 settembre, alle ore 19.30, in via Picentia, 44. “Un’altra tappa davvero importante – dichiara il Consigliere provinciale Ernesto Sica – di questo intenso ed entusiasmante viaggio. A Sant’Antonio, come a tanti altri quartieri della mia Città, sono particolarmente legato. Da Sindaco, insieme alle mie amministrazioni, ho avviato e concretizzato per questa zona uno straordinario piano di rigenerazione urbanistica con opere importantissime, come il palazzetto dello sport, la villa comunale, gli impianti sportivi, la valorizzazione dei nostri eccellenti plessi scolastici, nuova viabilità e nuovi parcheggi, nuovi arredi urbani e pubblica illuminazione, riqualificazione di aree nevralgiche”. “Per Sant’Antonio, per la nostra Città, per una Provincia sempre più bella e protagonista – conclude il candidato al Consiglio regionale Ernesto Sica - continuerò ad essere in prima linea con l’impegno e la passione di sempre”.