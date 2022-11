"Garantire sicurezza nelle aree interne": l'appello della senatrice Bilotti (M5S)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Provincia di Salerno, una delle più popolose ed estese d'Italia è caratterizzata dalla numerosità e dall'estensione delle sue aree interne. "Fra i diritti spesso negati di queste comunità c'è anche quello della sicurezza a causa dei pochissimi presidi permanenti delle forze dell'ordine la cui cattiva distribuzione ne condiziona l'efficienza e la percezione presso i cittadini". A sottolinearlo è la senatrice Anna Bilotti a seguito della presentazione di un'interrogazione al Ministro dell'Interno sul tema. "Basti pensare, a tal proposito, che l’ultimo commissariato di Polizia di Stato è localizzato a Battipaglia ed il successivo a Sapri, ovvero ad una distanza di circa 130 km. La stessa relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia relativa al II semestre del 2021 nella sezione dedicata alla Provincia di Salerno - continua la senatrice salernitana - sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione espone un quadro fortemente condizionato da queste peculiarità territoriali. "...una realtà come quella salernitana - cita il documento - in cui lo scenario criminale è fortemente condizionato dalle eterogenee connotazioni economico–sociali nei diversi ambiti geografici quali la città di Salerno, l’Agro Nocerino-Sarnese, la Valle dell’Irno, la Costiera Amalfitana, la Piana del Sele, il Cilento ed infine il Vallo di Diano". La strategia nazionale sulle aree interne ha certificato – dunque - per le popolazioni residenti, una drammatica condizione di privazione dei diritti alla mobilità, all'istruzione e all'assistenza sanitaria. "A queste emergenze dobbiamo purtroppo annoverare anche quella sulla sicurezza - conclude Bilotti - non meno importante per una rinascita sociale ed economica delle aree marginalizzate".