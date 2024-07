Emergenza sicurezza a Battipaglia, Cappelli: "Convocherò consiglio monotematico"

"Ancora una volta la città vive un’inquietante situazione di disordine sociale. Il diritto alla sicurezza è un bene primario dei cittadini per una vita serena nell’ambito della comunità". Lo dichiara il presidente del consiglio comunale di Battipaglia Angelo Cappelli dopo gli ultimi episodi di violenza che si sono verificati in città.

Il commento

Per Cappelli "la sicurezza a prescindere da eventi di criminalità va garantita anche sotto forma di disordine sociale, spesso sottovalutato e molte volte purtroppo gli strumenti tecnologici risultano inadatti e carenti oltre agli organici delle forze dell’ordine che comunque garantiscono un impegno profuso e quotidiano.

Credo sia necessario dare risposte quanto più concrete alla cittadinanza e per questo motivo in virtù del ruolo istituzionale che ricopro di Presidente del Consiglio Comunale convocherò dapprima una conferenza dei capigruppo e successivamente un Consiglio monotematico in seduta aperta straordinaria" conclude Cappelli.