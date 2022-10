"Rimpasti in giunta? No, sono soddisfatto del lavoro svolto": il sindaco di Salerno smentisce le indiscrezioni

"Ogni tanto apprendo dalla stampa che ho avuto riunioni con tanto di risultanze ed esiti di talii incontro. Io sono soddisfatto del lavoro della mia giunta ed al momento non credo vi siano i motivi per un rimpasto", lo ha precisato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, questa mattina, a margine di una conferenza stampa, a seguito di alcune notizie circolate negli ultimi giorni ed inerenti ad un presunto rimpasto in giunta.

"Fibrillazioni? Io l'ho avuta dal punto di vista cardiaco ma di altro tipo non ce ne sono", ha concluso il primo cittadino.