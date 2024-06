Ordinanza contro lo spreco d'acqua a Baronissi, Siniscalco: "Segno del fallimento della precedente amministrazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“L'ordinanza del Sindaco Petta contro le spreco dell'acqua è la conseguenza delle politiche fallimentari di anni di amministrazione a guida PD e dei suoi “nominati” all'interno dell'Ausino. Tra i primi atti della neo Sindaca Anna Petta, vediamo il provvedimento del 28.06.2028, con il quale ha ordinato “a tutti i cittadini di non utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete comunale di distribuzione, per usi diversi da quello civile/domestico…” Apprezziamo l’invito, in via generale, ad un uso consapevole e parsimonioso di un bene primario come l’acqua, tuttavia non condividiamo lo stringente sacrificio richiesto ai cittadini a fronte di tariffe idriche elevate che, di per sé, già sono atte ad escludere qualunque spreco! Cosi ha esordito il consigliere di Fratelli D’Italia Tony Siniscalco.

Sarebbe opportuno, invece, - prosegue Siniscalco- sapere quali azioni ha portato avanti il consigliere del consorzio Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati, espressione del PD, nei 5 anni in cui ha seduto nel consiglio di amministrazione. Ci chiediamo come mai la stessa attenzione che oggi si ha per la tutela dell’acqua nel periodo estivo- momento in cui la popolazione tra latro ne ha maggior necessità- non sia stata prestata per la manutenzione della rete idrica che presenta una ininterrotta dispersione di acqua lungo tutte le tubature “colabrodo”! Opportuno e doveroso sarebbe stato, nel corso di questi anni, vigilare sulla verifica dello stato di questa rete idrica segnalando le dovute azioni per contrastare la perdita dell’acqua.

L’acqua è un bene di primaria necessità che deve essere giustamente preservato ma al contempo dovrebbe avere anche tariffe accessibili e pure nessuna revisione del prezzo sembra essere stata proposta come pure altre azioni a beneficio della collettività! Lauti compensi per poltrone nei consigli delle società a partecipazione pubblica senza peró che i “nominati” abbiano prodotto i giusti e dovuti risultati. A farne le spese sono sempre i cittadini! Chiedere oggi sacrifici alla collettività, che paga l’acqua a tariffe tutt’altro che agevolate e quote fisse ogni bimestre non trova giustificazione. Tuona il consigliere di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco.

Allarmare la popolazione senza giustificazioni e soprattutto senza aver adottato per anni le giuste misure per evitare la dispersione idrica è un altro segno del fallimento della precedente amministrazione! Auspichiamo che il prossimo membro dell’Ausino possa avere competenza e determinazione per tutelare gli interessi dei cittadini e della collettività in generale. Vigileremo in modo puntuale su questo tema e su ogni altro nell’ interesse della nostra città, ha concluso il consigliere di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco