Potere al Popolo Agro Nocerino - Sarnese: lettera aperta ai compagni Grazia Montoro e Franco Mari

Compagni, nella vostra nota stampa del 3 ottobre u.s. dite di essere stati zitti finora rispetto alla questione che ha coinvolto tre assessori del Comune di Nocera Inferiore intestatari della cosiddetta Social Card per rispetto istituzionale, e che solo ora intervenite perché politicamente non potete più tacere. Giustamente sostenete che la politica non è, e non deve essere, appannaggio dei ricchi e che tutt?, anche chi gode di ammortizzatori sociali, hanno il diritto di fare politica. Essere poveri non è una colpa, ci mancherebbe altro. Colpa è fingersi poveri.

Non fa onore alla vostra storia politica non riuscire a distinguere un vero indigente, che ha davvero bisogno di ammortizzatori sociali, da chi, palesemente, non lo è. Se sono questi i diseredati che dite di difendere, se la vostra analisi politica della realtà si ferma alla certificazione ISEE, allora avete urgente bisogno di cambiare le lenti con cui osservate la società italiana. Questo episodio, che voi derubricate a un'inopportunità politica, in realtà fotografa un'immagine fedele dell'Italia, dove gran parte del carico fiscale grava sui lavoratori e lavoratrici dipendenti ed è lasciato ampio margine all'evasione fiscale dei ricchi.

nvitate noi di Potere al Popolo ad occuparci di cose più importanti, come se non fosse importante che una misura di sostegno alla povertà - per altro già debolissima - sia usata in maniera sospetta, se non indebita, da parte di chi in città gode già di visibilità e di potere da conservare, mentre si continuano a lasciare i meno abbienti nell'emarginazione politica.

In ogni caso, accogliamo il vostro invito e continueremo ad occuparci di cose importanti, come stiamo già facendo in questi mesi con la raccolta firme per una Legge di Iniziativa Popolare per l'introduzione di un salario minimo di 10€/ora agganciato all'inflazione, una misura minima di civiltà che migliorerebbe la vita di milioni di lavoratrici e lavoratori di questo paese.

Infine, nella vostra nota stampa, giustificate la vostra presenza in amministrazione De Maio con l'impegno ambientale da essa assunto, quindi immaginiamo di vedervi presto al nostro fianco per contestare ed impedire l'ennesimo scempio del territorio nocerino che questa amministrazione, con la vostra collaborazione, sta portando avanti con il Secondo Piano Operativo che prevede la cementificazione di ulteriori 221.085 metri quadrati di suolo agricolo. Ancora una volta un progetto per l'arricchimento di pochi, fondato sul disastro ambientale e l'impoverimento culturale ed economico di molti. Cordiali saluti.



Potere al Popolo! - Agro Nocerino - Sarnese