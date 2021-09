Sondaggio Winpoll Comunali Salerno, le reazioni: esulta il M5S, ironico il Pd

Dopo la pubblicazione del sondaggio Winpoll commissionato dalla candidata a sindaco Elisabetta Barone, che prevede un turno di ballottaggio alle prossime elezioni comunali di Salerno, si anima il dibattito politico in città. Ironico il commento del segretario provinciale del Pd Enzo Luciano, esulta il Movimento Cinque Stelle.

Le reazioni

I parlamentari salernitani grillini Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo commentano soddisfatti: “Non ci sorprendono gli ultimi sondaggi che indicano chiaramente un esito di ballottaggio alle elezioni comunali di Salerno. Un dato che abbiamo avuto modo di percepire attraverso l’entusiasmo dei cittadini che stiamo incontrando ogni giorno. Il progetto che abbiamo costruito assieme a Elisabetta Barone per amministrare Salerno ha una visione di crescita che guarda ai prossimi 30 anni e questo la gente lo ha capito. Abbiamo messo su una solida coalizione di ben 7 liste, una squadra di uomini e donne che hanno messo il loro tempo a disposizione della città, costruendo un progetto nuovo e alternativo all’attuale sistema. Abbiamo messo al servizio di Salerno qualità, competenze, progetti e idee innovative, che nulla hanno a che vedere con l’attuale amministrazione con la quale siamo stati e saremo sempre in totale contrapposizione, prima, durante e dopo le amministrative”.

Ironico ma duro il il segretario dei democratici Luciano: “Il vino dei Castelli Romani ha giocato un brutto scherzo ad una candidata che ha presentato un sondaggio riferito alla amena località laziale spacciandola perSalerno. I sondaggi sbandierati da questa candidata sono una clamorosa patacca, una pia illusione pagata a caro prezzo da chi continua a produrre fumo. Un meschino copia incolla di chi vende campagne elettorali fotocopia in tutta Italia. La realtà è ben diversa da quella che maldestramente si tenta di far credere. Ed i salernitani, scambiati dai sedicenti rivelatori demoscopici per abitanti di Frascati, lo sanno bene. Il sindaco Vincenzo Napoli e la sua maggioranza viaggiano compatti verso la riconferma al primo turno. Lo verifichiamo ogni ora con la partecipazione massiccia a tutti gli incontri e manifestazioni dove incontriamo i concittadini veri, in carne ed ossa. È il popolo di Salerno che spinge Vincenzo Napoli e tutti i nostri candidati alla vittoria. I like sponsorizzati ed i ridicoli e fasulli sondaggi a pagamento li lasciamo ben volentieri a chi vuole illudersi almeno fino al 4 ottobre. Quel giorno i risultati fugheranno chiacchiere ed illusioni. E Vincenzo Napoli, con la sua maggioranza, sarà alla guida della città per altri cinque anni. Ed i nostri competitor potranno riposare con una bella gita a Frascati”.

La replica dei grillini a Luciano: