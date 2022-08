Sonia Alfano replica a Strianese: "Vive su Marte"

Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia alle parole del presidente della Provincia, Michele Strianese, che in una nota relativa alla pulizia delle strade ha accusato il partito di Giorgia Meloni di non aver votato il bilancio di previsione lo scorso 25 luglio.

La replica

“Leggere le dichiarazioni del presidente – spiega la capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Sant’Agostino, Sonia Alfano - è un’offesa al nostro gruppo: Fratelli d’Italia, onde evitare l’impossibilità dell’ente a partecipare al fondo ministeriale per il riequilibrio ha rinunciato al diritto dei 10 giorni per la documentazione. Verso i cittadini e la nostra Provincia noi abbiamo avuto sempre un atteggiamento conciliante al di là del colore politico. Inoltre ricordo al presidente della Provincia come le minoranze vengano costantemente tenute fuori da un confronto circa la programmazione delle risorse dell’Ente: la macchina provinciale, talune volte, sembra un meccanismo padronale volta alla mera spartizione che non guarda alle esigenze pubbliche".

La conferenza stampa

Il presidente Strianese, nelle scorse ore, ha annunciato la convocazione di una conferenza stampa per il 9 agosto per illustrare le relazioni di riscontro a quanto richiamato dall'Anac in merito all'operato della Provincia di Salerno. "Siamo in attesa - aggiunge Sonia Alfano - delle spiegazioni circa la scarsa manutenzione, gli affidamenti diretti e sempre agli stessi soggetti e la mancata programmazione nelle azioni amministrative. L’Anac, infatti, certifica il disastro annunciato di un Presidente facente funzioni dell’apparato di potere deluchiano. Il Presidente della Provincia chiaramente vive su Marte o in un universo alternativo: gli consigliamo vivamente, insieme con il suo apparato politico, di ritornare sulla terra perché la situazione in cui versa la nostra Provincia è critica. Il nostro gruppo consiliare andrà avanti sempre con atteggiamento e spirito collaborativo nonostante il comportamento arrogante della maggioranza”.