Soresa, l'ex consigliere regionale Tommaso Amabile entra nel CdA

L’ex consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Amabile è stato nominato, dalla Giunta Regionale, componente del nuovo Consiglio di Amministrazione della So.re.sa.

Il commento

“La Regione Campania - scrive Amabile - ha rinnovato i vertici di So.Re.Sa. S.p.A indicandomi insieme alla collega Maddalena Manzo componente del c.d.a., individuando in Tommaso Casillo il Presidente. E’ So.re.sa. un Ente strumentale che opera nell’interesse delle aziende del servizio sanitario regionale per conto della Regione. Ringrazio il Presidente De Luca per la fiducia accordatami chiamandomi ad un ruolo di grande responsabilità che spero di non disattendere. Sicuramente il mio impegno sarà costante, attento e spero incisivo nell’intento di rendere un servizio alla nostra comunità”.