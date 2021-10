Presunta corruzione e appalti sospetti al Comune di Salerno, sospeso il lavoro delle cooperative nei parchi: l'interrogazione di Celano

A seguito delle vicende giudiziarie, sarebbero state bloccate le attività affidate alle cooperative che sono rimaste attive perfino in periodo pandemico, con i parchi chiusi, essendo all’epoca ritenuti “servizi essenziali”: tale determinazione si sta ripercuotendo sui lavoratori dei suddetti Enti che già vivevano di remunerazioni poco gratificanti, che sono stati bloccati con gravi conseguenze economiche per decine di famiglie.

Lo ha scritto il consigliere di Forza Italia, Roberto Celano che già in passato aveva suggerito "soluzioni idonee a tutelare il lavoro e la dignità dei lavoratori in questione". Celano, dunque, ha presentato un'interrogazione al sindaco per sapere se l’Amministrazione intenda assumere provvedimenti urgenti "per non interrompere servizi ritenuti essenziali e non sospendibili perfino in periodo pandemico con i parchi chiusi e per tutelare tanti dipendenti di Enti, allo stato non attivi per vicende giudiziarie, che semmai hanno riguardato responsabili e non chi ha svolto il proprio lavoro regolarmente per retribuzioni da sopravvivenza", ha concluso il consigliere.