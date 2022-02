Sottopiazza della Libertà, FdI: "I locali non vengono accatastati, ennesima farsa del Comune"

Fratelli d’Italia denuncia quella che definisce l’ “ennesima farsa” del Comune di Salerno. I locali commerciali del sottopiazza della Libertà - denuncia il partito salernitano di Giorgia Meloni - non potrebbero essere accatastati e questo significherebbe esporre l’amministrazione comunale all’ennesima richiesta di risarcimento del danno.

La denuncia politica

Il consigliere comunale Mimmo Ventura dichiara: "I locali del sottopiazza della Libertà non sono ancora stati accatastati: un danno che colpisce sia gli aggiudicatari del bando e sia, presumibilmente, i cittadini. Il mancato accatastamento è dovuto anche alla non installazione delle canne fumarie indispensabili per l'avvio di un'attività di ristorazione: una situazione paradossale che ovviamente espone le già limitate casse comunali”. Per Ventura, dunque, “siamo ai soliti errori di un'amministrazione Brancaleone: nel frattempo farò un esposto alla Procura ed alla Corte dei Conti per tutelare e difendere i cittadini”.