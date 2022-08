Contrasto allo spaccio vicino alla scuole, stanziati fondi per i comuni salernitani: esulta la Lega

Ammonta a 91 mila euro la cifra stanziata dal Ministero dell’Interno per finanziare iniziative di contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino agli istituti scolastici della provincia di Salerno. I comuni coinvolti, in particolare, sono: Baronissi, Campagna, Fisciano, Castel San Giorgio, Bellizzi, Montecorvino Rovella e Sala Consilina. In vista della ripresa dell'anno scolastico 2022/23, con l'operazione “Scuole sicure” sono in arrivo in Campania circa 497 mila euro.

Il commento

Soddisfatto il segretario regionale della Lega Valentino Grant: “Sono misure rese possibili grazie all'impegno di Matteo Salvini, che ha avviato i progetti nel 2018, e al sottosegretario Nicola Molteni, che ha proseguito il lavoro. Risorse che saranno destinate ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolastici, in diversi comuni del territorio regionale. Ennesima promessa mantenuta che conferma la serietà e l'efficienza della Lega al Governo: il nostro impegno in tema di sicurezza non è mai mancato e siamo felici di questo risultato raggiunto".

Le altre province

Questi i comuni beneficiari suddivisi per provincia: Avellino: 26 mila euro tra Montoro, Solofra; Benevento: 13 mila euro a Montesarchio; Caserta: 181 mila euro tra Trentola ducenta, Capua, San Felice a Cancello, Lusciano, Sant'Arpino, Teverola, San Marcellino, Santa Maria a Vico, San Cipriano d'Aversa, Casagiove, Gricignano di Aversa, San Prisco, Villa Literno, Parete. E poi ancora Napoli: 186 mila euro tra Sant'Antonio abate, Casavatore, Terzigno, Grumo nevano, Cercola, Saviano, Brusciano, Palma Campania, Frattaminore, Casandrino, Pollena Trocchia, Cicciano, Calvizzano, San Gennaro Vesuviano.