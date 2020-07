Sparatoria a Salerno, Vietri (FdI): "Esiste problema sicurezza, non si faccia finta di nulla"

Allarme sicurezza in città, interviene la destra.“Il ferimento di un giovane, a Salerno, è la riprova di quanto sia grave il problema della sicurezza urbana”. Lo afferma Imma Vietri, dirigente di Fratelli d’Italia e candidata al Consiglio Regionale. “I colpi inferti dalle forze dell’ordine alla criminalità locale – osserva l’esponente di FdI – hanno indotto erroneamente a credere che non esistesse più un problema sicurezza a Salerno. Furti, risse e ora l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un giovane confermano la necessità di tenere sempre alta la guardia da parte di tutte le istituzioni”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’appello

Il capoluogo – spiega Vietri - “non è affatto il territorio modello che qualcuno si ostina a decantare. Se un cittadino che cammina tranquillamente in strada rischia di trovarsi coinvolto in una rissa o in un raid come quello che è avvenuto l’altra sera, vuol dire che c’è ancora tanto da fare. Un ruolo fondamentale dovrebbe averlo la Regione, mettendo a disposizione delle amministrazioni locali le risorse per realizzare – o potenziare, dove esistono già – gli impianti di videosorveglianza. Le apparecchiature elettroniche, se realmente funzionanti, rappresentano un valido supporto investigativo per le forze dell’ordine, ma anche un potente deterrente contro atti criminali. Ed è questo l’aspetto che più sta a cuore, proprio per garantire la tranquillità dei cittadini”.