Capaccio-Paestum, Celano (FI): "Spazi solo per la propaganda delle amministrative, non per le Europee"

“La democrazia fa rima con idiozia” disse nel corso di un incontro il Presidente della Provincia Franco Alfieri. Dalla parole ai fatti. Presso il Comune di Capaccio-Paestum, a quanto pare, sarebbero stati installati i tabelloni solo per le elezioni amministrative e neppure per tutte le liste, nel mentre sarebbero assenti gli spazi per la propaganda per le elezioni dei membri del Parlamento europeo