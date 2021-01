Spazi dell'ex tribunale di Salerno: il tavolo di confronto con Piero De Luca

Riflettori puntati sull’utilizzo degli spazi dell’ormai ex tribunale di Salerno, stamattina, nella sede della Provincia di Salerno. Proprio lì, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all'assessore all'Urbanistica Domenico De Maio, hanno partecipato ad nuovo tavolo istituzionale di confronto, promosso dall’onorevole Piero De Luca e già avviato nei mesi scorsi. All’incontro hanno partecipato il Vice Presidente della Provincia Carmelo Stanziola, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia, il Presidente e Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Silverio Sica e Cecchino Cacciatore, l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, il responsabile dei servizi territoriali del Demanio regionale Luca Franzese ed in remoto, il Direttore nazionale dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini.

"Il Tribunale di Salerno ha una sua valenza formidabile ed un grande valore testimoniale per quello che rappresenta nella storia della nostra città. Non possiamo immaginare quel luogo come una serie di spazi da sistemare asetticamente o secondo funzioni disomogenee.

Pur nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione economica, va fortemente caratterizzato come luogo cospicuo di scambi culturali, di memorie, di conservazione di tradizioni. Di concerto con le altre istituzioni coinvolte, seguiremo con attenzione questa vicenda al fine di non rischiare di snaturare e sacrificare un bene culturale di grande pregio".