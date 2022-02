Commissione Consiliare Ambiente, Memoli annuncia: "Scivoli a norma ed ecosostenibili e percorsi tattili presso le spiagge libere"

Ieri mattina, insieme ai colleghi della Commissione Consiliare Ambiente, siamo stati in visita di alcune spiagge libere cittadine.

Abbiamo individuato con l’ufficio tecnico del Comune i vari punti dove realizzare scivoli a norma ed ecosostenibili per permettere a tutti di poter accedere agli arenili, ma anche percorsi tattili sui corrimano per le persone ipovedenti e non vedenti.