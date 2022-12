Contrasto allo spopolamento giovanile, protocollo d'intesa tra il Comune di Buonabitacolo e la Banca

Sarà siglato, presso il Palazzo di Città di Buonabitacolo, il 6 dicembre alle 10, il protocollo d’Intesa per contrastare lo spopolamento delle aree interne, in particolare quello giovanile, tra la Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania e il Comune. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal protocollo d’intesa saranno i nuovi residenti nel Comune di Buonabitacolo di età non superiore a 35 anni, che potranno usufruire della concessione di mutui ipotecari a tassi particolarmente agevolati, finalizzati all’acquisto e alla ristrutturazione della prima casa nel territorio comunale di Buonabitacolo.

I commenti

“Realizzare interventi a sostegno dei nostri cittadini residenti -ha detto il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio- è da sempre una delle priorità della nostra azione amministrativa. Il Comune di Buonabitacolo ha già intrapreso, negli anni scorsi, precedenti iniziative per contrastare lo spopolamento, erogando tra le altre cose contributi a valere sul Fondo Comuni Marginali. Questo importante accordo con la Banca 2021, che ringrazio per la disponibilità e per l’attenzione dimostrata, è un fondamentale contributo alla battaglia intrapresa per la crescita della nostra comunità”. “Il Protocollo d’Intesa con il Comune di Buonabitacolo -sottolineano il presidente della Banca 2021 Pasquale Lucibello e il direttore generale Cosimo Puglia- rientra a pieno titolo nelle iniziative previste dallo Statuto della nostra Banca di Credito Cooperativo e nella strategia di Sostenibilità messa al centro della propria azione dall’intero Gruppo BCC Iccrea. Il nostro Istituto di Credito è l’unico operante nel Comune di Buonabitacolo, ed è quindi ancora più forte il nostro impegno a favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali, perseguendo il miglioramento delle loro condizioni morali, culturali ed economiche e favorendo la crescita responsabile e sostenibile del territorio”.