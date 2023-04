Sport, Iannone (FdI): “Non solo Giornata Internazionale ma riconoscimento in Costituzione”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il modo migliore per celebrare la giornata internazionale dello sport è pensare che presto il valore dell’attività sportiva in ogni sua forma sarà riconosciuto dall’articolo 33 della Costituzione Italiana. Dopo l’approvazione unanime anche alla Camera manca solo il secondo voto dei due rami del Parlamento e lo sport diventerà un valore riconosciuto dalla nostra Carta. Ci lavoro da cinque anni perché ritengo che il nostro mondo sportivo meriti riconoscimento e tutela. Lo sport è patrimonio di tutti, unisce e supera ogni barriera. Entro luglio possiamo realizzare questa modifica costituzionale”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, primo firmatario della

proposta di legge che riconosce l’attività sportiva in Costituzione.